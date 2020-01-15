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أين تقع قاعدة برنيس ولماذا سميت بهذا الاسم؟ (فيديوجرافيك)

08:58 م الأربعاء 15 يناير 2020
أين تقع قاعدة برنيس ولماذا سميت بهذا الاسم؟ (فيديوجرافيك)

افتتاح السيسي لقاعدة برنيس العسكرية

كتب- محمد نصار:

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، قاعدة "برنيس الجنوبية" العسكرية، بحضور عدد من رؤساء الدول ووزراء الدفاع العرب والأجانب، وعدد من الشخصيات رفيعة المستوى.

وبدأ الافتتاح بمناورة هي الأكبر في تاريخ الجيش المصري، وأطلق عليها (قادر 2020)، وتشارك فيها حاملة المروحيات ميسترال والسفن القتالية والغواصات وقوات الإنزال البرمائي ومختلف أنواع المقاتلات متعددة المهام والمروحيات الهجومية بالقوات الجوية.

ويستعرض مصراوي في الفيديوجرافيك التالي أين تقع قاعدة برنيس ولماذا سميت بهذا الاسم؟

السيسي قاعدة برنيس السفن القتالية الجيش المصري

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