بينها "انفجار في الرحم".. مصادر: 4 حالات حرجة بحادث "طبيبات المنيا"

كتب - أحمد جمعة:

كشفت مصادر طبية، عن وجود 4 طبيبات في حالة غير مستقرة، جراء حادث السير الذي وقع اليوم الأربعاء، لميكروباص يقل طبيبات كنّ في طريقهن لحضور تدريب بمعهد تدريب الأطباء التابع لوزارة الصحة بالعباسية.

وقالت المصادر في تصريحات لمصراوي، إن إحدى الطبيبات تعرضت لـ"انفجار في الرحم" مما تسبب في إجهاضها، وتم نقلها إلى معهد ناصر، عصر اليوم، وأجريت لها عملية جراحية، كما تعاني من كسر مضاعف بعظمة الفخذ الأيسر.

وأوضحت المصادر أن طبيبة أخرى تعاني من نزيف بالمخ وكسر بالحوض والفخذ الأيسر وأجريت لها عملية جراحية لكن حالتها الصحية لا تزال "خطيرة جدًا".

وأشارت إلى أن الحالات الأخرى تعاني من كسور مضاعفة بالساق، وكسور بفقرات الظهر، ويخضعون للعلاج في الوقت الحالي.

أسفر عن وفاة 4 أشخاص بينهم طبيبتان، فضلًا عن إصابة 16 شخصًا أغلبهم طبيبات.

ولم تُعلق وزارة الصحة على الحادث حتى الآن.