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إشادة بالجيش.. أول تعليق من السيسي على افتتاح قاعدة "برنيس"

07:10 م الأربعاء 15 يناير 2020
إشادة بالجيش.. أول تعليق من السيسي على افتتاح قاعدة "برنيس"

السيسي يشهد افتتاح قاعدة برنيس

كتب- محمد قاسم:
أبدى الرئيس عبدالفتاح السيسي، سعادته بافتتاح قاعدة برنيس العسكرية، اليوم الأربعاء، مشيدًا بأداء القوات المسلحة واستعدادها الدائم لأداء واجبها في الدفاع عن الوطن.

وكتب الرئيس السيسي عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "شرفت اليوم بافتتاح قاعدة برنيس وتابعت استعدادات مختلف أسلحة وأفرع القوات المسلحة المصرية، وأود أن أشيد بالأداء المتميز لقواتنا المسلحة واستعدادها الدائم للقيام بواجبها في الدفاع عن هذا الوطن، تحيا مصر".

وتعد قاعدة برنيس العسكرية التي تم إنشائها في زمن قياسي خلال أشهر معدودة، إحدى قلاع العسكرية المصرية على الاتجاه الإستراتيجى الجنوبي بقوة عسكرية ضاربة في البر والبحر والجو، ارتباطاً بمختلف المتغيرات الإقليمية والدولية مما يعزز التصنيف العالمي للقوات المسلحة المصرية بين مختلف الجيوش العالمية

الرئيس السيسي قاعدة برنيس

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