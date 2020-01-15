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وزارة التموين: عودة العمل بمنظومة إدارة البطاقات داخل المكاتب التموينية

05:02 م الأربعاء 15 يناير 2020
وزارة التموين: عودة العمل بمنظومة إدارة البطاقات داخل المكاتب التموينية

وزارة التموين

كتب- محمد سامي:

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن عودة النظام الخاص بمنظومة إدارة البطاقات داخل المكاتب التموينية للعمل بعد إصلاح العطل الفني.

وأكدت وزارة التموين - في بيان اليوم الأربعاء- أن نظام إدارة البطاقات داخل المكاتب التموينية أصبح يعمل الآن بشكل طبيعي.

وكانت وزارة التموين قد أفادت، في وقت سابق اليوم، بأن هناك عطلا فنيا في نظام (منظومة إدارة البطاقات) داخل المكاتب التموينية، بسبب وجود عطل في خطوط الربط بين سنترال مركز معلومات وزارة الإنتاج الحربي ومكاتب التموين، وأنه يتم العمل على حل العطل خلال ساعات.​

وزارة التموين بطاقات التموين المكاتب التموينية

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