أكثر الكلمات إنتشاراً

قاعدة برنيس أحداث السودان سد النهضة أحداث ليبيا محاكمة راجح أسعار الذهب الطقس نانسي عجرم الدوري الإنجليزي عزل ترامب

الأوقاف: تعميم تجربة الأذان الموحد بالمحافظات بعد نجاحها بالقاهرة الكبرى

04:48 م الأربعاء 15 يناير 2020
الأوقاف: تعميم تجربة الأذان الموحد بالمحافظات بعد نجاحها بالقاهرة الكبرى

وزارة الأوقاف

كتب - محمود مصطفى:

أعلن عمرو فاروق شكري رئيس قطاع مكتب وزير الأوقاف، التغلب على جميع العقبات الفنية في مشروع الأذان الموحد، وانطلاق المرحلة الأولى بنجاح.

وقال شكري في بيان له الأربعاء، إنه تم تنفيذ تجربة الأذان الموحد بـ 1006 مساجد بزيادة ستة مساجد عن المستهدف في 2019م، بواقع (635) مسجدًا بمحافظة القاهرة، و(272) مسجدًا بمحافظة الجيزة، و(99) مسجدًا بمحافظة القليوبية.

وأشار إلى أن عام 2020م يشهد انطلاق المرحلة الثانية بالقاهرة الكبرى، مع دراسة تعميم التجربة بباقي المحافظات على مستوى الجمهورية، والتأكيد على مراعاة فروق التوقيت لكل منطقة.

وزارة الأوقاف عمرو فاروق شكري القليوبية

الخبر التالى:

وزارة التموين: عودة العمل بمنظومة إدارة البطاقات داخل المكاتب التموينية
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:مباشر.. الجونة 0 - 1 الزمالك.. هدف رائع لشيكابالا