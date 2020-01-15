الأوقاف: تعميم تجربة الأذان الموحد بالمحافظات بعد نجاحها بالقاهرة الكبرى

كتب - محمود مصطفى:

أعلن عمرو فاروق شكري رئيس قطاع مكتب وزير الأوقاف، التغلب على جميع العقبات الفنية في مشروع الأذان الموحد، وانطلاق المرحلة الأولى بنجاح.

وقال شكري في بيان له الأربعاء، إنه تم تنفيذ تجربة الأذان الموحد بـ 1006 مساجد بزيادة ستة مساجد عن المستهدف في 2019م، بواقع (635) مسجدًا بمحافظة القاهرة، و(272) مسجدًا بمحافظة الجيزة، و(99) مسجدًا بمحافظة القليوبية.

وأشار إلى أن عام 2020م يشهد انطلاق المرحلة الثانية بالقاهرة الكبرى، مع دراسة تعميم التجربة بباقي المحافظات على مستوى الجمهورية، والتأكيد على مراعاة فروق التوقيت لكل منطقة.