"الوطنية للتدريب" تستقبل 95 سيدة ضمن برنامج القيادة التنفيذية للمرأة الإفريقية

كتب- محمد نصار:

استقبلت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم الأربعاء، وفدًا من المعهد القومي للإدارة يضم 95 سيدة إفريقية مشاركة في برنامج القيادة التنفيذية للمرأة الإفريقية؛ في إطار تعزيز سبل التواصل بين الجهتين وللتعريف ببرامج الأكاديمية خاصة تلك التي تهتم بالشباب والشأن الإفريقي كالبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادةAPLP وبرنامج تأهيل التنفيذيين الأفارقة للقيادة LEP.

ورحبت رشا راغب، بالوفد الزائر من المعهد القومي، المؤلف من الدكتورة رحاب فراج، مدير إدارة التنمية وتطوير القدرات البشرية، والدكتورة حنان رزق، مستشار المدير التنفيذي، ومي الشامي، مدير إدارة التنمية المجتمعية، معربة عن سعادتها بتوافد الزوار الأفارقة إلى مصر وإلى الأكاديمية الوطنية بوجه خاص.

وأوضحت رشا راغب، دور الأكاديمية والبرامج التي تقدمها كالبرامج الرئاسية ومنها البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة حيث بدأ في أغسطس 2019، وما يتلقونه من مواد تدريبية ثرية جدًا، ونماذج المحاكاة كنموذج محاكاة الاتحاد الإفريقي، وإدارة الأزمات وغيرها، والبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، والبرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة ويستهدف الفئة العمرية الأكبر من 30 إلى 45 عامًا، وقالت إن الأكاديمية تستهدف في 2020 تدريب 11800 متدرب.

وقدمت سارة ياقوت، مدير التدريب بالأكاديمية، عرضًا تعريفيًا عن الأكاديمية الوطنية للتدريب وفكرة إنشائها وأن الأكاديمية تسعى دائمًا لتحقيق قيم النزاهة والشفافية والتعاون والاحترام المتبادل، وتحدثت عن البرامج التي تقدمها الأكاديمية والتي وصلت حتى الآن إلى 57 برنامجًا تدريبيًا، حيث تقدم الأكاديمية 3 أنواع من البرامج وهي البرامج المقدمة للجهات التنفيذية، والبرامج والمبادرات الرئاسية، والبرامج الدولية.

وأضافت سارة، أن برنامج تأهيل التنفيذيين الأفارقة للقيادة يستهدف 200 موظف من 27 دولة إفريقية لصقلهم بالمعرفة والمهارات التي تمكنهم من التغلب على الفساد والبيروقراطية، وأن البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة ضم شباب من سن 18 إلى 30 عامًا ممثلين عن 50 دولة إفريقية على مدار الثلاث دفعات.

ويهدف برنامج القيادة التنفيذية للمرأة الإفريقية الذي يقدمه المعهد القومي للإدارة إلى تعزيز معارف ومهارات السيدات الإفريقيات اللائي وصلن بالفعل إلى مناصب ذات أهمية في الحكومات الإفريقية؛ من أجل تعظيم فعاليتها وتأثيرها، ويوفر منصة تعليمية تفاعلية للسيدات الإفريقيات وهن 95 سيدة ممثلين عن 40 دولة إفريقية، وتركز كل البرامج المقدمة للأفارقة سواء من الأكاديمية الوطنية للتدريب أو المعهد القومي على التكامل والتعاون الإفريقي كجزء من استراتيجية أفريقيا 2063.

يذكر أن فكرة البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، من مدينة شرم الشيخ، كإحدى توصيات منتدى شباب العالم نوفمبر2018، وبدأت الأكاديمية الوطنية للتدريب في تنفيذها تزامنًا مع رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي لعام 2019، حيث أن مصر جزء لا يتجزأ من قارة إفريقيا ويربط بينهم أواصر الأخوة.

ويهدف البرنامج إلى تجميع الشباب الإفريقي من جميع البلاد بالقارة في برنامج تدريبي واحد باختلاف انتماءاتهم ومعتقداتهم تحت مظلة واحدة هدفها التنمية والسلام، وتقدم الأكاديمية أيضًا برنامج تأهيل التنفيذيين الأفارقة للقيادة LEP منذ سبتمبر 2019، ودرب حتى الآن 107 موظفين حكوميين من 27 دولة إفريقية.