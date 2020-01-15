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السيسي يفتتح مطار برنيس الدولي

04:34 م الأربعاء 15 يناير 2020
السيسي يفتتح مطار برنيس الدولي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد نصار:

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، الآن، مطار برنيس الدولي، ضمن فعاليات تدشين قاعدة "برنيس الجنوبية" العسكرية، اليوم الأربعاء.

واستمع الرئيس السيسي، إلى شرحًا تفصيليًا حول المطار بما يشمل قدرته الاستيعابه ومساحته وغيرها من المعلومات الأخرى حول المطار الدولي.

وافتتحت مصر، اليوم الأربعاء، أكبر قاعدة جوية/ بحرية بالشرق الأوسط وبقطاع البحر الأحمر، تحت اسم قاعدة "برنيس الجنوبية".

وشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، في حفل الافتتاح، بحضور عدد من رؤساء الدول ووزراء الدفاع العرب والأجانب، وعدد من الشخصيات الدبلوماسية رفيعة المستوى.

وبدأ الافتتاح بمناورة ضخمة جدًا وهي الأكبر في تاريخ الجيش المصري، وأطلق عليها (قادر 2020)، وتشارك فيها حاملة المروحيات ميسترال والسفن القتالية والغواصات وقوات الإنزال البرمائي ومختلف أنواع المقاتلات متعددة المهام والمروحيات الهجومية بالقوات الجوية.

مطار برنيس الدولي قاعدة برنيس السيسي

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