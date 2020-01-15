مدبولي يكلف بتدريب الموظفين المنقولين للعاصمة الإدارية على البرامج الإلكترونية

كتب - محمد غايات:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة الإجراءات التنفيذية، التي تم اتخاذها بشأن ميكنة العمل بالوزارات والجهات الحكومية مع انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، والعميد توفيق عبدالرحيم (إدارة نظم المعلومات للقوات المسلحة).

وكلّف رئيس مجلس الوزراء، بتدريب الموظفين الذين سيتم نقلهم إلى العاصمة الإدارية الجديدة، على البرامج الإلكترونية والتطبيقات التي سيتم استخدامها في الوزارات والجهات الحكومية المختلفة.

وأشار الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى أن عملية ميكنة العمل بالوزارات والجهات الحكومية تعتمد على خمسة محاور أساسية هي: "رقمنة وحفظ الوثائق الحكومية، والتطبيقات المتخصصة، والتنمية البشرية، و الكيان التشغيلي، والتطبيقات المشتركة".

وفيما يتعلق بمحور رقمنة وحفظ الوثائق الحكومية، أوضح وزير الاتصالات، أنه تم الانتهاء من إعداد منهجية التنفيذ بالمعايير القياسية لعملية الرقمنة، وإعداد دليل المواصفات الفنية التنفيذية المحوكمة لرقمنة وحفظ الوثائق، كما تم عقد ورشة عمل لجميع الجهات الحكومية للشرح التحليلي للمواصفات الفنية والمراحل التنفيذية، وعلى مستوى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تم تشكيل لجنة الرقمنة والبدء في الخطوات التمهيدية تمهيدا للتنفيذ فور تكليف إحدى الشركات.

و تم الاتفاق على أن تتعاقد وزارة الاتصالات مع الشركات التي ستقوم بعملية الأرشفة والرقمنة للمستندات الحكومية لكافة الوزارات، على أن تبدأ عملية الأرشفة على الفور في كل الوزارات عقب توقيع العقود مع هذه الشركات.

أمّا بالنسبة لمحور التطبيقات المتخصصة، أكد الوزير أن إجمالي العدد الكلى للتطبيقات 595 تطبيقًا، وتم تحويل 403 تطبيقات إلى بيئة حوسبة سحابية، وكذا تم تقويم 524 تطبيقا، ويبلغ عدد التطبيقات المتخصصة 158 تطبيقًا والباقي مشترك، وفقا لما عرضه وزير الاتصالات.

وتطرق الوزير، إلى محور التنمية البشرية، حيث يجري العمل على تحديد المتطلبات والأدوار والمهام والقدرات المستهدفة لوحدات التحول الرقمي، وتصميم مخطط التدريب التشغيلي لوحدات التحول الرقمي، كما أنه جار إجراء حصر وتحليل للمهارات والجدارات من قبل لجنة من وزارة التعليم العالي، فضلاً عن تجهيز الخطة التدريبية للمرحلة الأولى للتدريب.

ويتناول المحور الرابع الكيان التشغيلي، وفي هذا الإطار تم إعداد مسودة قرار إنشاء وحدة دعم التشغيل الرقمي، والتوافق على نطاق مسؤولياتها.

وفيما يتعلق بالمحور الخامس الخاص بالتطبيقات المشتركة، قال الوزير إن الفريق الفني للمشروع أشرف على إعداد وثائق متطلبات الأعمال للمنظومات التالية: إدارة الموارد المؤسسية (مالية – إدارة سلسلة الامدادات)، وإدارة الموارد البشرية، ورقمنة الوثائق، وإدارة مؤشرات الأداء المتوازن، وإدارة المشروعات والمبادرات والبرامج، وحزمة الأعمال التشاركية.

من جانبه، استعرض العميد توفيق عبدالرحيم (إدارة نظم المعلومات للقوات المسلحة)، الإجراءات التنفيذية التي تم اتخاذها حيال انتقال الوزارات والجهات الحكومية إلى العاصمة الإدارية وميكنة الحكومة، مشيرًا إلى أنه تم عقد أكثر من 70 اجتماعاً وعدة ورش عمل بحضور الجهات المشاركة وممثلي الوزارات، حيث تمت مناقشة أسلوب وخطوات انتقال الجهات، ومطالب ومحددات إنشاء وحدة التحول الرقمي بكل جهة.

وأضاف أنه تم إصدار دليل الإجراءات الخاصة بأنظمة وتطبيقات ومعدات تكنولوجيا المعلومات لانتقال الوزارات والجهات الحكومية إلى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، كما تم وضع تصور للهيكل التنظيمي للكيان التشغيلي المقترح، والذي ستكون مهامه هي إدارة البنية التكنولوجية لمباني الحي الحكومي، وتطوير منظومات إدارة العمل داخل الجهات الحكومية، وتقديم الدعم الفني لوحدات التحول الرقمي داخل الجهات الحكومية.

ولفت عبدالرحيم، إلى أنه تم البدء في إعداد التطبيقات النمطية والتشاركية للجهات المنتقلة من بينها تطبيقات البريد الإلكتروني، وتطبيق التواصل بين الموظفين، وإدارة الهوية الرقمية، وإدارة الوثائق والمحتوى وإدارة العمل اليومي، والأرشيف الإلكتروني.