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نزيف وكسور.. ننشر التقرير الطبي لأطباء المنيا المصابين بمعهد ناصر

03:50 م الأربعاء 15 يناير 2020
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كتب - أحمد جمعة

حصل مصراوي على التقرير الطبي لأطباء المنيا المصابين في حادث التصادم وقع صباح اليوم، الأربعاء، وجرى نقلهم إلى مستشفى معهد ناصر.

وقال مصدر طبي إن 4 أشخاص لقوا مصرعهم بينهم طبيبتان، وأصيب 16 آخرون جراء الحادث، في طريقهم من المنيا إلى القاهرة؛ لحضور تدريب بوزارة الصحة.

وأوضح المصدر لمصراوي أنه جرى نقل المصابين والوفيات إلى مستشفى 15 مايو، وحلوان، فيما جرى تحويل بعض الحالات التي تتطلب تدخلا جراحيا إلى معهد ناصر.

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حادث تصادم مستشفى معهد ناصر حادث ميكروباص الأطباء

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