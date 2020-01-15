لتنفيذ مشروعات تنموية.. "العربية للتصنيع" توقع مذكرة تفاهم مع شركة فايبر مصر

كتب - محمد سامي:

أكد الفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع، علي توافر الإرادة السياسية الحقيقية لدفع عجلة التنمية بمصر، مشددًا على متابعة الرئيس عبدالفتاح السيسي وتوجيهاته لتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا بالمشروعات التنموية القومية وتعزيز التحول الرقمي ومنظومة النقل الذكي وتوفير الخدمات الإلكترونية الذكية.

جاء هذا خلال توقيع مذكرة التفاهم مع شركة "فايبر مصر"، في إطار استراتيجية "الهيئة العربية للتصنيع" لزيادة القيمة المضافة للصناعات التي تدعم خطط التنمية الشاملة وسد الفجوة الاستيرادية وزيادة فرص الاستثمار في مصر.

وأوضح "التراس"، أن مجالات التعاون مع شركة "فايبر مصر"، تتضمن الشراكة والتعاون لتصميم وتنفيذ المشروعات القومية الكبري ومنها مشروع منظومة النقل الذكي، مشددًا علي أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس لوضع خطة متكاملة للتحول للإقتصاد الرقمي وتحقيق الريادة في صناعة تكنولوجيا نظم النقل الجماعي الذكية والمراقبة الإلكترونية بالطرق السريعة وميكنة رسوم الدفع والتحصيل الإلكتروني وتطوير شبكة الطرق وتوفير أفضل نظم النقل الحضاري للمواطن المصري.

وأضاف أنه اتفق علي تبادل الخبرات الفنية وتدريب الكوادر البشرية، مشيرًا إلى توفير الجسور اللازمة لمشروع النقل الذكي والتي تصمم وتنتج بخبرات وأيدي مصرية في مصانع الهيئة العربية للتصنيع، مع إمكانية تدبير الكاميرات اللازمة لهذا المشروع من خلال شركة فايبر مصر، لافتا لأهمية تحقيق الرقمنة الذكية لكافة المشروعات التنموية.

من جانبه، أشاد المهندس "أحمد مكي" رئيس مجلس إدارة شركة "فايبر مصر" والعضو المنتدب بهذا التعاون الجديد بين الطرفين، الذي يعد تتويجًا للعلاقات المتميزة مع الهيئة العربية للتصنيع ويضاف إلى المجالات الأخرى التي تم فيها العمل المشترك وآخرها ما يتعلق بمشروع تطوير البنية التحتية لمدارس الجمهورية، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون والشراكة مع هذه القلعة الصناعية لتوفير أفضل الحلول التكنولوجية الذكية للمشروعات القومية التنموية وتعزيز كافة الجهود للرقمنة والاقتصاد الرقمي بالسوق المصري والإفريقي.

وأضاف أن الطريق الأمثل للتنمية لا بد أن يتم بتضافر الجهود واستثمار كافة إمكانيات مؤسساتنا الوطنية وفي مقدمتها الهيئة العربية للتصنيع، حيث تمتاز بالخبرات الفنية وتذليل أي عقبات في سبيل إنجاز كافة مجالات التعاون بالكفاءة المطلوبة وأعلى مُستويات الجودة والسرعة.