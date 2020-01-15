قبول نقض المهندس المصري علي أبو القاسم المحكوم عليه بالإعدام في السعودية

كتب- محمد سامي:

قالت ابتسام سلامة، زوجة المهندس المصري علي أبو القاسم المحكوم عليه بالإعدام في السعودية بتهمة جلب مخدرات، إن المحكمة العليا بالسعودية أخطرتها اليوم بقبول نقض زوجها، وفتح التحقيقات من جديد في المحكمة الجزئية الأولي بالمملكة.

وأضافت في تصريح خاص لـ"مصراوي" أن المتهمين الستة بدس المخدرات لزوجها قبل سفره للسعودية تم القبض عليهم، وإحالتهم للمحاكمة الجنائية التي حددت جلسة 1 فبراير لنظر القضية.

وتابعت: أشكر رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاج السيسي لأن تدخله في القضية ساهم في تحقيق العدالة، وتسريع الإجراءات. كما شكرت المملكة العربية السعودية وقضاءها لتحقيق العدالة .

كانت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج أصدرت بيانًا أكتوبر الماضي للرد على الاستفسارات بشأن قضية المهندس على أبوالقاسم. وقالت الوزارة إنه ردًا على الاستفسارات التي وصلتها والمزاعم التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، بادعاء عدم تدخل الدولة المصرية بأجهزتها لمساندة قضية المهندس، أو الادعاء بوقف الحكم، فإنها تؤكد أن تلك الأخبار كلها عارية تمامًا عن الصحة.

وأكدت الوزارة أن الدولة المصرية بكافة أجهزتها المعنية، لم ولن تدخر جهدًا تجاه تلك القضية وغيرها من القضايا المتعلقة بأحكام قصاص أو إعدام بالخارج.