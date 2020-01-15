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كانوا في طريقهم لتدريب.. ننشر أسماء الوفيات والمصابين في حادث أطباء المنيا

02:23 م الأربعاء 15 يناير 2020
كانوا في طريقهم لتدريب.. ننشر أسماء الوفيات والمصابين في حادث أطباء المنيا

سيارة اسعاف

كتب - أحمد جمعة:

حصل مصراوي على أسماء الأطباء الذين لقوا مصرعهم، وأصيبوا جراء حادث تصادم وقع صباح اليوم الأربعاء، وهم في طريقهم من المنيا إلى القاهرة؛ لحضور تدريب بوزارة الصحة.

وقال مصدر طبي إن طبيبين وسائقا لقوا مصرعهم، وأصيب 17 طبيبا آخرون جراء الحادث.

وأوضح المصدر لمصراوي أنه جرى نقل المصابين والوفيات إلى مستشفى 15 مايو، وحلوان، ومستشفى معهد ناصر، فيما يجري تحويل بعض الحالات التي تتطلب تدخلا جراحيا إلى مستشفيات مجهزة.

ولفت إلى وجود بعض الحالات في الرعاية الحرجة بمستشفى 15 مايو، وباقي الإصابات من بسيطة إلى متوسطة وتراوحت بين سحجات وكدمات في أماكن متفرقة من الجسد، وكسور مضاعفة، وجميع الحالات تتلقى الرعاية اللازمة.

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حادث أطباء المنيا حادث تصادم وزارة الصحة

الخبر التالى:

مصدر: مصرع 3 بينهم طبيبان وإصابة 17 كانوا في طريقهم للتدريب بوزارة الصحة
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