الرئيس السيسي يشهد المرحلة الأخيرة لمناورة "قادر 2020"

كتب - محمود مصطفى:

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ظهر الأربعاء، فعاليات المرحلة الأخيرة لمناورة "قادر 2020"، بقاعدة برنيس العسكرية.

وعرض اللواء وحيد عزت، رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ملخص أعمال مناورة "قادر 2020"، التي تم تنفيذها على مدار أربعة أيام.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح الأربعاء، لمقر قاعدة برنيس الجنوبية، لافتتاحها والتي تُعد أكبر قاعدة جوية/ بحرية بالشرق الأوسط وبقطاع البحر الأحمر.

ويشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، في حفل الافتتاح، ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، ووزراء الدفاع العرب والأجانب، وعدد من الشخصيات الدبلوماسية رفيعة المستوى.

وبدأ الافتتاح بمناورة ضخمة هي الأكبر في تاريخ الجيش المصري، وأطلق عليها (قادر 2020)، وتشارك فيها حاملة المروحيات ميسترال والسفن القتالية والغواصات وقوات الإنزال البرمائي ومختلف أنواع المقاتلات متعددة المهام والمروحيات الهجومية بالقوات الجوية.