أبرزهم رئيس أرمنيا وولي عهد أبوظبي.. تعرف على حضور افتتاح قاعدة برنيس

كتب- محمد سامي:

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، قاعدة برنيس، أكبر قاعدة عسكرية بمنطقة البحر الأحمر، وشهد المرحلة الختامية للمناورة قادر 2020، بحضور ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد العام للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد، ورئيس أرمينيا أرمين سركيسيان، ونائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان.

وحضر الافتتاح، عدد من وزراء الدفاع العرب، ورئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبدالعال، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة والقوات المسلحة، فضلا عن عدد من ضيوف مصر من الدبلوماسيين.

ورفع الرئيس السيسي علم القوات المسلحة على قاعدة برنيس العسكرية في منطقة البحر الأحمر إيذانا بافتتاحها، كما تزامن في نفس التوقيت رفع علم القوات المسلحة على المكون البحري من قاعدة برنيس العسكرية، وشهد عروض جوية.

وتعد قاعدة "برنيس" العسكرية التي تم إنشاؤها في زمن قياسي خلال أشهر معدودة، إحدى قلاع العسكرية المصرية على الاتجاه الإستراتيجي الجنوبي بقوة عسكرية ضاربة في البر والبحر والجو، ارتباطاً بمختلف المتغيرات الإقليمية والدولية مما يعزز التصنيف العالمي للقوات المسلحة المصرية بين مختلف الجيوش العالمية.​