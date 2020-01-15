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فتح الله فوزي: تأسيس قاعدة بيانات لشركات التسويق العقاري ينظم السوق

01:39 م الأربعاء 15 يناير 2020
فتح الله فوزي: تأسيس قاعدة بيانات لشركات التسويق العقاري ينظم السوق

المهندس فتح الله فوزي

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس فتح الله فوزي، رئيس مجلس إدارة شركة مينا للاستشارات، إن الوقت حان ​وأصبح من الضروري تأسيس قاعدة بيانات لشركات التسويق العقاري بهدف تنظيم السوق، وما يحدث من حراك داخل السوق العقاري يدفعنا إلى العمل بشكل أكبر على تنظيمه.

وأضاف فوزي، خلال كلمته، بالمائدة المستديرة انفستجيت "تنظيم العلاقة بين المطور والوسيط العقاري"، أن تنظيم السوق العقاري، خاصة بعد ظهور أهمية دور الوسيط العقاري في دفع السوق لوضع أفضل، بات أمرًا ضروريا.

وتعد مادة انفستجيت هي الأولى في مصر التي تتطرق إلى مناقشة العلاقة بين المطور العقاري والوسيط، وستسلط" الضوء على أوجه المنافع المتبادلة بين المطور والوسيط العقاري وتحديد وسائل وتقنيات تنظيم هذه الصناعة من أجل النجاح في تسويق قطاع العقارات المصري في الخارج.

المهندس فتح الله فوزي شركة مينا للاستشارات شركات التسويق العقاري

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