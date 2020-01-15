عطل فني في منظومة إدارة بطاقات التموين.. والوزارة تعلن التفاصيل

كتب- محمد سامي:

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه في إطار الحرص على التواصل مع المواطنين، فإن الوزارة تُعلن أن هناك عطل فني في نظام "منظومة إدارة البطاقات" داخل المكاتب التموينية.

وأضافت الوزارة بحسب بيان: العطل بسبب تعطل خطوط الربط بين سنترال مركز معلومات وزارة الإنتاج الحربي ومكاتب التموين، ويجرى العمل على حل المشكلة خلال ساعات.

وأهابت بالمواطنين المترددين على مكاتب التموين للحصول على أي خدمة خاصة ببطاقة التموين، التفضل بتقديم الطلب للموظف المختص داخل المكتب وفقاً للاستمارة الورقية الخاصة بذلك لحين الانتهاء من إصلاح العطل الفني، ومن ثم يقوم مكتب التموين بتسجيل كافة الطلبات على النظام إلكترونياً.​