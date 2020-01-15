لماذا نفذت مصر المناورة الاستراتيجية "قادر 2020"؟

كتب- محمد نصار:

قال رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة، إن فكرة المناورة الاستراتيجية "قادر 2020" بُنيت على إمكانيات وقدرات القوات المسلحة لتنفيذ خطة الفتح الاستراتيجي التعبوي الجزئي "قادر 2020"، ارتباطًا بطبيعة التهديدات والعدائيات الحالية والمنتظرة والتوزيع الاستراتيجي للقوات المسلحة، ونتيجة لعدم الاستقرار الإقليمي والدولي وتنامي الأعمال المسلحة.

وأضاف رئيس هيئة التدريب، خلال افتتاح قاعدة "برنيس الجنوبية" العسكرية، اليوم الأربعاء: "قامت بعض العناصر المعادية ضمن إحدى الدول بعملية محدودة على أحدا الاتجاهات الاستراتيجية والتأثير على المصالح الحيوية للدولة، مع استمرار تقديم الدعم اللوجستي لتصعيد العمليات الإرهابية على الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقي".

وتابع: "وفي إطار ذلك قررت القيادة العامة للقوات المسلحة تنفيذ أعمال الفتح الاستراتيجي التعبوي الجزئي لتنفيذ عملية محدودة للقضاء على كافة التهديدات على مختلف الاتجاهات الإستراتيجية وتأمين خط الحدود الدولية على مسرحي البحر الأحمر والبحر المتوسط وتأمين الملاحة البحرية ومصادر الثروة".

ويشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، في حفل الافتتاح، بحضور عدد من رؤساء الدول ووزراء الدفاع العرب والأجانب، وعدد من الشخصيات الدبلوماسية رفيعة المستوى.

ويبدأ الافتتاح بمناورة ضخمة جدًا وهي الأكبر في تاريخ الجيش المصري، وأطلق عليها (قادر 2020)، وتشارك فيها حاملة المروحيات ميسترال والسفن القتالية والغواصات وقوات الإنزال البرمائي ومختلف أنواع المقاتلات متعددة المهام والمروحيات الهجومية بالقوات الجوية.