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الرئيس السيسي يرفع علم مصر فوق قاعدة برنيس العسكرية

11:24 ص الأربعاء 15 يناير 2020
الرئيس السيسي يرفع علم مصر فوق قاعدة برنيس العسكرية

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتب - محمود مصطفى ومحمد خميس:

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح الأربعاء، قاعدة برنيس العسكرية، والتي تُعد أكبر قاعدة جوية/ بحرية بالشرق الأوسط وبقطاع البحر الأحمر.

ورفع الرئيس السيسي، علم القوات المسلحة فوق قاعدة برنيس العسكرية، إيذانا بالافتتاح، بحضور عدد من رؤساء الدول ووزراء الدفاع العرب والأجانب، وعدد من الشخصيات الدبلوماسية رفيعة المستوى.

وبدأت فعاليات الافتتاح بمناورة ضخمة، هي الأكبر في تاريخ الجيش المصري، وأطلق عليها (قادر 2020)، وتشارك فيها حاملة المروحيات ميسترال والسفن القتالية والغواصات وقوات الإنزال البرمائي ومختلف أنواع المقاتلات متعددة المهام والمروحيات الهجومية بالقوات الجوية.

السيسي قاعدة برنيس القوات المسلحة

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