التضامن الاجتماعي: غدا الخميس آخر موعد للتقدم لمسابقة الأم المثالية لـ 2020

كتبت – ياسمين سليم:

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، في بيان اليوم الأربعاء، إن غدا 16 يناير سيكون آخر موعد لتلقي طلبات الاشتراك بمسابقة الأم المثالية 2020.

وأضافت القباج أن من أهم شروط للتقدم لمسابقة الأم المثالية لعام 2020 ، أن تكون الأم المتقدمة أكبر من 50 سنة في آخر يوم من شهر ديسمبر لعام 2020، وألا تكون الأم المتقدمة أمية، ألا يكون لدى الأم المتقدمة أكثر من 3 أبناء فقط، باستثناء محافظات الحدود ( البحر الأحمر، شمال وجنوب سيناء، مرسى مطروح، الوادي الجديد وأسوان) فتكون الأم المتقدمة ليس لديها أكثر من 5 أبناء.

وتضمنت الشروط، أيضا حصول أبناء المتقدمة على المؤهلات العالية، ويستثنى الابن غير القابل للتعلم وهو المعاق ذهنيا، بحسب البيان.

وأوضحت القباج أن شروط اختيار الأم المثالية لعام 2020 تتضمن عدة عناصر منها التأكد من عطاءات الأم للأسرة، وترسيخ القيم الإنسانية لها، وإعلاء معنى الأسرة في نفوسهم، وقدرة تلك الأم على المحافظة على تماسك الأسرة وترابطه.

وأضاف البيان أنه من بين الشروط الحرص على أنها تقوم بالتوازن بين تعدد المسؤوليات الخاصة بها، وتعزيز القيم الإيجابية للأبناء واحتضانهم ورعايتهم بالعطف والحنان، و مدى قدرة حفاظ الأم المتقدمة على كيان الأسرة وكفاحها ومواجهتها للتحديات.

كما تتضمن الشروط إعلاء من قيمة الأسرة البديلة وتشجيع الأسرة على كفالة الأيتام والأطفال الذين لا يجدون مأوى، وتفعيل دور الأسر البديلة وذلك حرصا على توفير جو الأسرة في دور الرعاية للأبناء.

وكانت مديريات التضامن الاجتماعى على مستوى الجمهورية قد بدأت في تلقي طلبات التقدم لمسابقة الأم المثالية 2020 في 15 ديسمبر 2019 وذلك استعدادا لتنظيم الاحتفال المركزي للمسابقة خلال مارس القادم.