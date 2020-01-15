السيسي يصل مقر افتتاح قاعدة "برنيس الجنوبية" العسكرية

كتب- محمد نصار:

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ قليل، إلى مقر قاعدة برنيس الجنوبية، من أجل افتتاح القاعدة والتي تُعد أكبر قاعدة جوية/ بحرية بالشرق الأوسط وبقطاع البحر الأحمر.

ويشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، في حفل الافتتاح، بحضور عدد من رؤساء الدول ووزراء الدفاع العرب والأجانب، وعدد من الشخصيات الدبلوماسية رفيعة المستوى.

ويبدأ الافتتاح بمناورة ضخمة جدًا وهي الأكبر في تاريخ الجيش المصري، وأطلق عليها (قادر 2020)، وتشارك فيها حاملة المروحيات ميسترال والسفن القتالية والغواصات وقوات الإنزال البرمائي ومختلف أنواع المقاتلات متعددة المهام والمروحيات الهجومية بالقوات الجوية.ش