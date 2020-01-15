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بث مباشر.. السيسي يفتتح قاعدة "برنيس الجنوبية" العسكرية

10:47 ص الأربعاء 15 يناير 2020
بث مباشر.. السيسي يفتتح قاعدة "برنيس الجنوبية" العسكرية

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد نصار:

تفتتح مصر، اليوم الأربعاء، أكبر قاعدة جوية/ بحرية بالشرق الأوسط وبقطاع البحر الأحمر، تحت اسم قاعدة "برنيس الجنوبية".

ويشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، في حفل الافتتاح، بحضور عدد من رؤساء الدول ووزراء الدفاع العرب والأجانب، وعدد من الشخصيات الدبلوماسية رفيعة المستوى.

ويقدم مصراوي خدمة البث المباشر لمتابعة تفاصيل عملية افتتاح القاعدة الني تُعد الأولى من نوعها على الأراضي المصرية.

ويبدأ الافتتاح بمناورة ضخمة جدًا وهي الأكبر في تاريخ الجيش المصري، وأطلق عليها (قادر 2020)، وتشارك فيها حاملة المروحيات ميسترال والسفن القتالية والغواصات وقوات الإنزال البرمائي ومختلف أنواع المقاتلات متعددة المهام والمروحيات الهجومية بالقوات الجوية.

السيسي قاعدة برنيس وزراء الدفاع العرب الجيش المصري مناورة ضخمة

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