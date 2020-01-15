حدث ليلاً| تطور بشأن مفاوضات سد النهضة بواشنطن.. وتفاصيل "تمرد السودان"

شهدت ليلة أمس حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، أحداثًا مهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، كان أبرزها ما يلي:​

"تواطؤ وتحذير".. 6 رسائل مهمة من وزير التعليم لطلاب الثانوية

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن التقييم المعدل في امتحانات المرحلة الثانوية يقيس "مستوى فهم مخرجات التعلم" وليس حفظ الكتاب المدرسي.

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وزير التعليم يرد على شكوى طلاب الثانوية بوضع امتحانات "من خارج المنهج"

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن التقييم المعدل في المرحلة الثانوية يقيس مستوى فهم مخرجات التعلم، وليس حفظ الكتاب المدرسي.

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الخارجية: اجتماعات واشنطن حول سد النهضة ستتواصل لليوم الثالث .. والوزراء التقوا ترامب

أعلنت وزارة الخارجية أن وزراء الخارجية والموارد المائية والري في مصر والسودان وأثيوبيا اتفقوا خلال اجتماعهم بواشنطن على مواصلة المفاوضات اليوم الأربعاء الموافق ١٥ يناير ولليوم الثالث على التوالي لمواصلة التباحث حول كافة جوانب قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

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"نتحمل ضعف القيمة".. وزير النقل يتحدث عن أسعار تذاكر السكة الحديد والمترو

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن تكلفة تشغيل مترو الأنفاق تساوي تقريبا ضعف قيمة التذكرة الموجودة الآن.

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مصر تبدأ رسميا استقبال الغاز الطبيعي من إسرائيل‎

أعلن وزيرا البترول والطاقة في مصر وإسرائيل، في بيان مشترك، عن بدء ضخ الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر اليوم الأربعاء.

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وزير الخارجية يلتقى مستشار الأمن القومي الأمريكي لمناقشة أزمة ليبيا

التقى وزير الخارجية سامح شكري، الثلاثاء، بمستشار الأمن القومي الأمريكي "روبرت أوبراين" في واشنطن، حيث تم التباحث حول سبل تعزيز العلاقات بين البلديّن بما يعكس العلاقة الثنائية المتميزة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية.

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وزير التموين: "الزيت والسكر بتاعنا زي الفل.. وماعنديش بطاقة تموينية"

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية: "في مكتبي سلع تموينية من اللي المواطنين بيستخدموها.

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"ليس انقلابا".. تفاصيل تمرد الرصاص والرعب في السودان

لا صوت يعلو فوق صوت الرصاص ومشاعر الهلع في أحياء كافوري والرياض وحي المطار بالعاصمة السودانية الخرطوم، وذلك على مدار الساعات الماضية بسبب إطلاق نار وسقوط قتيل على الأقل، بعد تمرد لمنتسبين سابقين في جهاز المخابرات.

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حميدتي: جهاز المخابرات مسؤول بشكل مباشر عن أحداث الخرطوم

حمل قائد قوات الدعم السريع ونائب المجلس السيادي في السودان، الفريق محمد حمدان دقلو "حميدتي"، جهاز المخابرات السوداني، والأمن الوطني، مسؤولية الأحداث التي شهدتها العاصمة الخرطوم اليوم.

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رئيس مجلس السيادة بالسودان: لن نسمح بأي انقلاب على الشرعية

قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، الأربعاء، إن الأمور باتت مستقرة بعد محاولة التمرد التي قام بها بعض أفراد المنتسبين السابقين للمخابرات.

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الجيش السوداني يعلن عن مقتل وإصابة 6 عسكريين خلال تمرد المخابرات

أعلن رئيس أركان الجيش السوداني، اليوم الأربعاء، مقتل عسكريين اثنين وإصابة 4 آخرين، مؤكدا تمكنهم من القضاء على التمرد بأقل الخسائر، وفق سكاي نيوز عربية.

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رئيس حزب "قلب تونس": إنهاء الخلافات واجب وطني لما تشهده البلاد من أوضاع متأزمة

قال رئيس حزب "قلب تونس" نبيل القروي، إن إيقاف "الحرب" بينه وبين رئيس حكومة تصريف الأعمال ورئيس حركة "تحيا تونس" يوسف الشاهد، واجب وطني في ما تشهده البلاد من أوضاع متأزمة.

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"العربية": حفتر يبلغ الروس بشروطه لاستكمال المفاوضات

أبلغ قائد الجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، الجانب الروسي بعدد من الشروط، بينها مهلة زمنية من 45 يومًا إلى 90 يومًا لقيام الميليشيات المسلحة بتسليم السلاح بشكل كامل، حسبما ذكرت "العربية نت".

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مجلس النواب الأمريكي يصوت على إحالة مادتي إجراءات عزل ترامب لمجلس الشيوخ

يصوت مجلس النواب الأمريكي اليوم الأربعاء على إرسال مادتي لائحة الإجراءات التي من شأنها أن تفضي إلى عزل الرئيس دونالد ترامب إلى مجلس الشيوخ من أجل محاكمته برلمانيا، حسبما أعلنت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي.

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ميركل: بهذه الطريقة ستتوقف الحرب في ليبيا

أوضحت المستشارة أنجيلا ميركل، أمام كتلة حزبها المحافظ في البرلمان، تصوراتها بشأن حل الأزمة الليبية. مشيرة إلى أنها تأمل خلال مؤتمر ليبيا في برلين تأكيد التزام إقليمي ودولي لحظر السلاح للبلد الذي تمزقه الحرب منذ سنين.

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لبنان يعود لمربع الاحتجاجات مع صعوبة تشكيل حكومة جديدة

للشهر الثالث على التوالي مع انقطاع طفيف، يعود المحتجون الغاضبون في لبنان ليكونوا أسياد الشوارع وسط بيروت، بعد تعثر تشكيل حكومة جديدة من قبل المكلف حسان دياب والحريري يعتبر تشكيل الحكومة أساس الحل.

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سانا: الهجوم على مطار التيفور نُفذ بطائرات مسيرة وصواريخ وأسقط بعضها

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن الهجوم العدواني الذي تعرض له مطار اليتفور في ريف حمص الشرقي، نُفذ بطائرات مسيرة وصواريخ وتم إسقاط عدد منها، مساء الثلاثاء.

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