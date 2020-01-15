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الخارجية: اجتماعات واشنطن حول سد النهضة ستتواصل لليوم الثالث .. والوزراء التقوا ترامب

06:07 ص الأربعاء 15 يناير 2020
الخارجية: اجتماعات واشنطن حول سد النهضة ستتواصل لليوم الثالث .. والوزراء التقوا ترامب

اجتماعات واشنطن حول سد النهضة

القاهرة - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الخارجية أن وزراء الخارجية والموارد المائية والري في مصر والسودان وأثيوبيا اتفقوا خلال اجتماعهم بواشنطن على مواصلة المفاوضات اليوم الأربعاء الموافق ١٥ يناير ولليوم الثالث على التوالي لمواصلة التباحث حول كافة جوانب قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان، فجر اليوم الربعاء، أن وزيري الخارجية والموارد المائية والري شاركا في الاجتماع الذي عقده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع وزراء الدول الثلاث، حيث أعرب وزير الخارجية سامح شكري عن تقدير مصر لاهتمام الرئيس الأمريكي بهذا الملف الحيوي وللجهد البناء الذي يضطلع به وزير الخزانة الأمريكي وفريقه المعاون.

وأوضحت الوزارة أنه تم في واشنطن أمس الثلاثاء ١٤ يناير استئتاف الاجتماعات الجارية حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة بمشاركة وزراء الخارجية والموارد المائية والري في مصر والسودان وأثيوبيا، حيث عقدت لقاءات برئاسة وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن بالإضافة إلى عدة اجتماعات على المستوى الفني لمناقشة تفصيلات قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، بما في ذلك الإجراءات التي يتوجب على أثيوبيا اتخاذها خلال مرحلتي الملء والتشغيل للحد من آثار الجفاف والجفاف الممتد.

هذا المحتوى من

Asha
اجتماعات سد النهضة واشنطن وزارة الخارجية السودان أثيوبيا
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