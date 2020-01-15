أمطار ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تعلن طقس الـ4 أيام المُقبلة

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الـ4 أيام المقبلة (الأربعاء- الخميس- الجمعة - السبت).

وأضافت الهيئة، في بيان لها، أن طقس الأربعاء تتكاثر فيه الشبورة المائية في الصباح، حيث تصل لحد الضباب على بعض المناطق، على أن يكون الطقس مائل للدفء خلال النهار شديد البرودة في الليل، ومن المقرر أن تتساقط أمطار خفيفة على غرب البلاد.

وأكدت الهيئة، أن درجات الحرارة على القاهرة تسجل 24- 11، والسواحل الشمالية 21 - 12، وجنوب سيناء والغردقة 24 -14 شمال الصعيد 25 - 8، جنوب الصعيد 29 - 10.

طقس الخميس

أما طقس الخميس، فيشهد انخفاضًا في درجات الحرارة، ويكون مائل للبرودة على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، كما تتواجد الشبورة الشبورة في الصباح الباكر تكون كثيفة أحيانًا، ومن المتوقع سقوط أمطار على غرب البلاد.

وأشارت الهيئة، إلى أن درجات الحرارة على القاهرة تسجل 19- 11، والسواحل الشمالية 17 - 12، جنوب سيناء والغردقة 24 -14 شمال الصعيد 20 - 10، جنوب الصعيد 25 - 12.

طقس الجمعة

وأوضحت الهيئة، أن يوم الجمعة المقبل يشهد أمطارًا على السواحل والوجة البحري قد تمتد إلى القاهرة، كما تنشط الرياح على أغلب الانحاء مثيرة للرمال والأتربة.

وأشارت الهيئة إلى أن درجات الحرارة على القاهرة تسجل 18- 10، والسواحل الشمالية 17 - 10، جنوب سيناء والغردقة 21 -14 شمال الصعيد 18- 8، جنوب الصعيد 21- 12.

طقس السبت

وأوضحت الهيئة أن يوم السبت المقبل يشهد أمطارًا على السواحل والوجه البحري تمدت إلى القاهرة، والطقس مائل للبرودة على شمكال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تنشط الرياح على أغلب الانحاء.

وأشارت الهيئة إلى أن درجات الحرارة على القاهرة تسجل 17- 10، والسواحل الشمالية 16- 10، جنوب سيناء والغردقة 20-12، شمال الصعيد 17- 8، جنوب الصعيد 20- 10.