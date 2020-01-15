رئيس وزراء بلغاريا يصل القاهرة

كتب - محمد عبيد:

وصل إلى مطار القاهرة الدولي، مساء الثلاثاء، رئيس وزراء بلغاريا بويكو بوريسوفة، في زيارة للبلاد يلتقي خلالها عددًا من المسئولين؛ لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.

يبحث رئيس الوزراء البلغاري مع المسؤولين بالقاهرة، عددًا من الملفات وسبل التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، إلى جانب تنشيط حركتي التجارة والاستثمار بين البلدين ودعم التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي وتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويين الدولي والإقليمي والتعاون في مواجهة الإرهاب.