أكثر الكلمات إنتشاراً

أحداث السودان تمرد السودان سد النهضة أحداث ليبيا محاكمة راجح هاري وميجان أسعار الذهب الطقس حصاد 2019 نانسي عجرم الدوري الإنجليزي عزل ترامب

"الوطنية للصحافة" تطالب وسائل الإعلام باحترام خصوصية مايا مرسي

11:12 م الثلاثاء 14 يناير 2020
"الوطنية للصحافة" تطالب وسائل الإعلام باحترام خصوصية مايا مرسي

كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة

كتب - مصطفى علي:

نعت الهيئة الوطنية للصحافة، نجل الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، والذي وافقته المنية مساء أمس الاثنين.

وقالت الهيئة في بيان اليوم: "ندرك حجم الحزن الكبير لحدث هو الأكثر قسوة على قلب أي أم، ولسيدة فاضلة عرفت بالتفاني في خدمة قضايا المرأة، وشاء الله العلي القدير أن يسترد وديعته، وتدرك الموقف الصعب الذي تمر به الأسرة الكريمة بفقدان شاب في مقتبل العمر".

وناشدت الهيئة وسائل الإعلام أن تقدر أحزان الأسرة وتحترم خصوصيتها.

جنازة نجل مايا مرسي مايا مرسي الهيئة الوطنية للصحافة المجلس القومي للمرأة

الخبر التالى:

الوزير: منعنا التهرب من دفع "التذكرة".. والسكة الحديد أصبحت أكثر أمانًا
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:شبورة وضباب.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء