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وزير النقل عن "كارتة" الطرق: ليست مرتفعة.. وفي أوروبا 5 أضعاف

10:56 م الثلاثاء 14 يناير 2020
وزير النقل عن "كارتة" الطرق: ليست مرتفعة.. وفي أوروبا 5 أضعاف

الفريق كامل الوزير وزير النقل

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن أسعار رسوم مرور السيارات على الطرق والتي تعرف بـ"الكارتة" ليست مرتفعة إذا تم مقارنتها مع الدول الأوروبية أو الولايات المتحدة، مضيفًا أن القيمة التي يتم سدادها في الدول الأوروبية تتراوح من 3 إلى 5 أضعاف ما يُسدد في مصر.

وأوضح وزير النقل خلال استضافته في برنامج "أهل مصر" على قناة سكاي نيوز عربية، أن رسوم عبور الطريق إذا تم جمعها لا تكفي 50% مما يتم دفعه في صيانة الطريق.

وأشار إلى أن الدولة أنفقت قرابة 75 مليار جنيه في الخطة القومية للطرق بالمرحلتين الأولى والثانية، أما المرحلة الثالثة التي يتم العمل فيها الآن، سيصل قيمة المدفوع إلى 102 مليار جنيه، ثم فيما بعد تصل إلى 125 مليار جنيه، لافتًا إلى أن هذه الأموال تدفع من ميزانية الدولة.

كامل الوزير وزير النقل رسوم مرور السيارات الكارتة

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