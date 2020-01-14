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خبير عسكري يكشف دلالة استخدام الذخيرة الحية في مناورة "قادر 2020"

10:52 م الثلاثاء 14 يناير 2020
خبير عسكري يكشف دلالة استخدام الذخيرة الحية في مناورة "قادر 2020"

مناورة قادر 2020

كتب - محمد سامي:

قال اللواء طيار هشام الحلبي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن ظهور التسليح الحديث الذي حصلت عليه القوات المسلحة المصرية خلال السنوات الماضية في مناورة "قادر 2020"، يثبت أن المقاتل المصري لديه القدرة على استيعاب التسليح الحديث بما فيه من تكنولوجيا عالية متطورة، في وقت قصير.

وأضاف في تصريح لمصراوي، الثلاثاء، أن مستوى التدريب للقوات المشاركة وصل إلى مستوى جيد للغاية، يصل لدرجة العمليات الحقيقية، مشيراً إلى أن استخدام الذخيرة الحية في المناورة يدل على الواقعية العالية جدًا في التدريب.

وأوضح اللواء الحلبي أن القوات المسلحة اشتركت بالكامل في المناورة بما تحتويه من الأفرع الرئيسية والمظلات والصاعقة، مؤكدا أن المناورة كبيرة جدا نظرا لوجود مؤشرين؛ الأول اشتراك كل أسلحة القوات المسلحة، والثاني أنها نفذت على الجهات الاستراتيجية الأربعة.

وتنفذ القوات المسلحة خلال الأيام الجارية، المرحلة النهائية من المناورة (قادر 2020)، في إطار خطة التدريب القتالي للقوات المسلحة، بمشاركة الأسلحة المنضمة حديثًا.

وشاركت تشكيلات ووحدات القوات المسلحة من القوات البرية والبحرية والجوية وقوات الدفاع الجوي، إضافة إلى عناصر القوات الخاصة من الصاعقة والمظلات، في تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية تتضمن عمليات الفتح الاستراتيجي للقوات على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة وعلى ساحلي البحرين الأحمر والمتوسط.

كما تم تنفيذ عدد من الرمايات بالذخيرة الحية لمختلف الأسلحة من القوات البحرية والقوات الجوية وقوات الدفاع الجوي والقوات البرية، بما يثبت قدرة القوات المسلحة على تأمين المصالح القومية للدولة والتعامل مع كافة العدائيات على كافة الاتجاهات الاستراتيجية في توقيت متزامن.

مناورة قادر 2020 أكاديمية ناصر العسكرية القوات المسلحة المصرية

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