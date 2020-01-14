جمارك الصادرات تحبط تهريب 5 أطنان "نفايات خطرة"

كتب - محمد عبيد:

أحبطت جمارك الصادرات الجوية بالتعاون مع إدارة البحث الجنائي بقرية البضائع بمطار القاهرة محاولة تهريب كمية من النفايات الخطرة الممنوع تداولها.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك -في تصريح له اليوم الثلاثاء- إنه تم الاشتباه في مشمول الشهادة الجمركية باسم إحدى شركات التصدير، عبارة عن ۸۸ طرد لوحات إلكترونية بوزن 5 أطنان مصدرة إلى هولندا، مضيفا أنه بالمعاينة الفعلية تبين أن المشمول عبارة عن لوحات إلكترونية مستعملة من النفايات الخطرة والمحظور تداولها.

وأشار إلى أنه تم العرض على وزارة البيئة جهاز إدارة المخلفات، فأفادت بأن المشمول مخالف لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة ۲۰۰۹، وأوصت باتخاذ الاجراءات القانونية.