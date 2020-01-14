بالأسماء.. من هم النواب الذين تسببوا في فشل استجواب وزيرة الصحة؟

كتب - أحمد علي وميرا إبراهيم:

لم يُكتب للاستجواب الذي قدمه النائب محمد الحسيني بشأن تهالك مستشفى بولاق الدكرور العام، النجاح، بعد 4 ساعات من مناقشته في الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء.

كان الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، أعلن إغلاق باب المناقشة في طلب سحب الثقة من وزيرة الصحة هالة زايد، لعدم توفر النصاب القانوني للتصويت على الطلب لغياب عدد من مقدمي الطلب.

وينشر مصراوي أسماء النواب الذين استمروا حتى نهاية مناقشة الاستجواب، وهم: النائب محمد الحسيني، محمد الفيومي موجود، سعد بدير، إسماعيل نصر الدين، محمد المصري، مي محمود، سماح سعد، هالة حسن، ثناء برغش، يوسف عبدالدايم، محمد الغول، عمرو أبواليزيد، يسري نجيب مهنا، جليلة عثمان، شيرين فراج، رشا إسماعيل، نانسي نصير، دينا عبدالعزيز، إيهاب منصور، إلهام المنشاوي، خالد شعبان، سعيد العبودي، ضياء داود، أحمد الشرقاوي، علي أبودولة، سيد موافي، حاتم عبدالحميد، محمد عطا سليم.

فيما شملت قائمة النواب الذين تغيبوا عن مناقشة الاستجواب: محمد علي عبدالحميد، إيهاب عبدالخالق، محمد خليفة، طلعت خليل، رحمي بكير، أمين جودة، هانم أبوالوفا، هالة أبوالسعد، مجدي ملك، أحمد حسن فرشوط، محمود بدر، محمد عبدالعزيز، ليلى أبوإسماعيل، حسين عشماوي، مدحت الشريف، مرتضى العربي، محمود أبوعزوز، محمد صلاح عبدالبديع، محمد أبوشحاتة، عبدالهادي بعجر، إيهاب عبدالعظيم.

كما شملت القائمة تغيب: حسني حافظ، حسني حسان، ثريا الشيخ، فيصل الشيباني، طارق متولي، سمير البطيخي، جمال على، محمد رشوان، سعيد حساسين، ربيع أبو لطيعة، عطية موسى، هاني النواصرة.

وأوضح عبد العال أن اللائحة الداخلية للمجلس تشترط حضور جميع مقدمي طلب سحب الثقة للتصويت عليه، وهو ما يعتبر تنازلا منهم عن الطلب، وإخلالا بالنصاب المطلوب للتصويت.

ونصت المادة 227 من اللائحة الداخلية للمجلس على أنه "مع مراعاة ما ورد في المادة 224 من هذه اللائحة يعرض الرئيس الطلب باقتراح سحب الثقة على المجلس عقب مناقشة استجواب مُوجه إلى من قُدِّم طلب سحب الثقة منه، وبعد أن يتحقق من وجود مقدمي الطلب بالجلسة، ويعتبر عدم وجود أحدهم بالجلسة تنازلا منه عن الطلب. ويؤذن بالكلام لاثنين من مقدمي الاقتراح، ثم تجرى المناقشة في الطلب إذا رأى المجلس محلا لذلك".

فيما تنص المادة 224 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه يعتبر عدم حضور مقدم الاستجواب الجلسة المحددة لمناقشة استجوابه سحبًا للاستجواب.

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