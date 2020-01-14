"العساسيف" و"جبانة سقارة".. أفضل كشف أثري في 2019

كتب - محمد عاطف:

كشف الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، عن الفائزين بجوائز الدكتور زاهي حواس خلال 2019، مشيرا إلى أن عدد الجوائز تزايد هذا العام من جائزتين إلى ثلاث: جائزتان للاكتشافات، وواحدة للترميم، تبلغ قيمة كل منها ١٥ ألف جنيه.

وقال وزيري في كلمته بحفل توزيع الجوائز: وقع الاختيار هذا العام على بعثتين كنت رئيسا لهما، ولذا فإنني أتنازل عن نصيبي في الجائزتين، والأولى هي البعثة الأثرية في منطقة العساسيف والتي اكتشفت خبيئة العساسيف، بعدما عملوا في ظروف صعبة جدا وأسفر الكشف عن مقبرتين، واستمرت أعمال الحفائر لنكتشف الخبيئة التي ضمت ٣٠ تابوتا.

وأضاف وزيري: أيضا وقع الاختيار على البعثة الأثرية المصرية العاملة بجبانة الحيوانات المقدسة بسقارة، وتم العثور خلالها على تماسيح وقطط وصقور وأشبال واكتشفنا مؤخرا بعد إجراء الأشعة المقطعية أن أحدها كانت مومياء نمس، فيما فاز محمد جاد يفوز بجائزة أفضل مرمم.