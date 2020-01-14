أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة أحداث ليبيا محاكمة راجح هاري وميجان أسعار الذهب الطقس حصاد 2019 نانسي عجرم الدوري الإنجليزي عزل ترامب

"العساسيف" و"جبانة سقارة".. أفضل كشف أثري في 2019

08:54 م الثلاثاء 14 يناير 2020
"العساسيف" و"جبانة سقارة".. أفضل كشف أثري في 2019

مومياوات العساسيف

كتب - محمد عاطف:

كشف الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، عن الفائزين بجوائز الدكتور زاهي حواس خلال 2019، مشيرا إلى أن عدد الجوائز تزايد هذا العام من جائزتين إلى ثلاث: جائزتان للاكتشافات، وواحدة للترميم، تبلغ قيمة كل منها ١٥ ألف جنيه.

وقال وزيري في كلمته بحفل توزيع الجوائز: وقع الاختيار هذا العام على بعثتين كنت رئيسا لهما، ولذا فإنني أتنازل عن نصيبي في الجائزتين، والأولى هي البعثة الأثرية في منطقة العساسيف والتي اكتشفت خبيئة العساسيف، بعدما عملوا في ظروف صعبة جدا وأسفر الكشف عن مقبرتين، واستمرت أعمال الحفائر لنكتشف الخبيئة التي ضمت ٣٠ تابوتا.

وأضاف وزيري: أيضا وقع الاختيار على البعثة الأثرية المصرية العاملة بجبانة الحيوانات المقدسة بسقارة، وتم العثور خلالها على تماسيح وقطط وصقور وأشبال واكتشفنا مؤخرا بعد إجراء الأشعة المقطعية أن أحدها كانت مومياء نمس، فيما فاز محمد جاد يفوز بجائزة أفضل مرمم.

مومياوات العساسيف مصطفى وزيري زاهي حواس منطقة العساسيف جبانة سقارة

الخبر التالى:

وزير الكهرباء يبحث مشاركة مصر في تنفيذ "سد إنجا" بالكونغو
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:قصف قاعدة عراقية تستضيف قوات أمريكية بصاروخ كاتيوشا