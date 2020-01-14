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رفع جلسات مجلس النواب حتى 26 يناير

08:20 م الثلاثاء 14 يناير 2020
رفع جلسات مجلس النواب حتى 26 يناير

الدكتور علي عبدالعال

كتب احمد على وميرا ابراهيم:

رفع الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للمجلس اليوم الثلاثاء، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد 26 يناير الجاري.

وقبيل رفع الجلسة، وجه عبدالعال، تحذيرًا لوزراء الحكومة، بأن البرلمان سيستخدم كل الأدوات الرقابية وفي مقدمتها الاستجواب في حال تقصيرهم في أداء مهام عملهم.

جاء ذلك بعد أن أعلن إغلاق باب المناقشة في استجواب تقدم به النائب محمد الحسيني، ضد وزيرة الصحة بشأن تردي الخدمات الطبية بمستشفى بولاق الدكرور العام، بتنازل 33 عضوًا من مقدمي مقترح سحب الثقة بعد مناقشة الاستجواب، بعدم حضورهم التصويت على طلب الاستجواب.

وقال عبدالعال إن الاستجواب نجح في مواجهة الوزيرة بكافة الملفات التي يعاني منها القطاع الصحي.

وانتهى مجلس النواب، من مناقشة استجواب وزيرة الصحة، بالانتقال إلى جدول الأعمال، وبذلك تنجو الدكتورة هالة زايد من سحب الثقة، وتستمر في منصبها وزيرا للصحة والسكان.

علي عبدالعال مجلس النواب وزيرة الصحة محمد الحسيني مستشفى بولاق الدكرور

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