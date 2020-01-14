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السيسي يهنئ "كورتز" بإعادة توليه منصب مستشار النمسا

08:03 م الثلاثاء 14 يناير 2020
السيسي يهنئ "كورتز" بإعادة توليه منصب مستشار النمسا

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب - محمد سامي:

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً مع المستشار النمساوي سيباستيان كورتز.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي بالتهنئة لـ"كورتز" بمناسبة إعادة توليه منصب المستشار وتشكيل الحكومة الائتلافية الجديدة في النمسا، متطلعًا لتعميق وتعزيز علاقات الصداقة المصرية النمساوية، ومشيدا بما بلغته تلك العلاقات من مستوى متقدم على مختلف الأصعدة خلال الفترة الأخيرة، لا سيما على المستويين الاقتصادي والتجاري.

من جانبه؛ أعرب المستشار النمساوي عن امتنانه لتهنئة الرئيس، وتقدير بلاده للعلاقات القوية والمتميزة التي تجمعها بمصر، مؤكداً رغبة النمسا في مواصلة دفع التعاون المشترك على مختلف المستويات للتصدي للتحديات التي تواجه منطقة المتوسط، وبالنظر إلى ما تمثله مصر من أهمية في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وشدد في هذا الإطار بجهود مصر في مكافحة الإرهاب، وبالنموذج المصري الناجح في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية.

السيسي مستشار النمسا سيباستيان كورتز رئاسة الجمهورية

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