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الأزمة الليبية تتصدر مباحاثات السيسي ورئيس وزراء إيطاليا (بيان)

04:24 م الثلاثاء 14 يناير 2020
الأزمة الليبية تتصدر مباحاثات السيسي ورئيس وزراء إيطاليا (بيان)

الرئيس السيسي ورئيس وزراء إيطاليا

كتب- محمد سامي:

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بقصر الاتحادية جوزيبي كونتي، رئيس وزراء إيطاليا".

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء تناول التباحث حول الأزمة الليبية، في ضوء قرب انعقاد مؤتمر برلين، حيث تم التوافق حول تكثيف الجهود المشتركة لدعم مساعي التسوية السياسية للوصول إلى حل شامل للقضية، على نحو يستعيد الاستقرار في ليبيا، ويدعم قدراتها ومؤسساتها الوطنية، ويحافظ على وحدة أراضيها وسيادتها، ويصون مواردها.

وأضاف البيان أن اللقاء تطرق إلى آخر التطورات المتعلقة بالتحقيقات الجارية في قضية الطالب "ريجيني"، حيث جدد الرئيس في هذا الصدد تأكيد سعي مصر للتوصل إلى الحقيقة، مؤكدا الدعم الكامل للتعاون الحالي المشترك والحثيث بين السلطات المختصة في كلٍ من مصر وإيطاليا للكشف عن ملابسات القضية.​

السيسي رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي رئاسة الجمهورية الأزمة الليبية

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