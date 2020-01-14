استجواب وزيرة الصحة| الحسيني: "هل حل مشكلة الصرف بمستشفى بولاق يحتاج لموازنة؟"

ميرا إبراهيم وأحمد علي

أبدى محمد الحسيني، عضو مجلس النواب، اعتراضه على ما ذكرته وزيرة الصحة، هالة زايد، في ردها على الاستجواب المقدم ضدها بشأن تهالك مستشفى بولاق وما تعانيه من إهمال وتردي في الأوضاع.

وقال في تعقيبه على رد الوزيرة خلال الجلسة العامة للبرلمان: "للأسف معالي الوزيرة حد ملاها غلط".

ووجه كلامه لوزيرة الصحة: "إيه علاقتك بمبادرة رئيس الجمهورية، دي مبادرات رئاسية تحسب للرئيس وليس لوزارة الصحة".

وحول ما ذكرته الوزيرة بشأن الموازنة، تسائل النائب: "هل حل مشكلة الصرف الصحي بمستشفى بولاق يحتاج لموازنة؟، هل الأمن والرقابة يحتاج أيضا لموازنة".

وقال الحسيني: "إصلاح أحوال المستشفيات يحتاج حد عنده ضمير وطني".

واستنكر عضو مجلس النواب، ما ذكرته الوزيرة بأن "الخدمات الطبية في بولاق الدكرور 100%".

وحدد الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، آلية استجواب البرلمان لوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد في الاتهامات الموجهة إليها، للاطلاع عليها، اضغط هنا.

استعرض النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية، خلال الجلسة العامة، فيديو مصور للمخالفات الموجودة في مستشفى بولاق الدكرور. للمزيد اضغط هنا

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