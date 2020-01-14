استجواب وزيرة الصحة| الحسيني يطالب بسحب الثقة من وزيرة الصحة

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

طالب محمد الحسيني، عضو مجلس النواب، بسحب الثقة من وزيرة الصحة، بسبب ما يعانيه قطاع الصحة في مصر من حالة تردي وإهمال، خصوصا في المستشفيات الحكومية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، أثناء نظر أو استجواب في تاريخ المجلس الحالي، والموجه لوزيرة الصحة بسبب انهيار الخدمات الصحية بمستشفى بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة.

وحدد الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، آلية استجواب البرلمان لوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، للتعرف عليها اضغط هنا

وحمل النائب أثناء استعراض الاستجواب، وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، مسئولية أرواح الناس الغلابة.

وأشار النائب، إلى أن المستشفى تعاني من نقص في الأطباء والممرضين، فضلا عن عجز الأجهزة الطبية، مؤكدا أن أغلب المبان معطلة تماما، بالإضافة لمشكلات النظافة، وكذلك أزمات المياه والصرف الصحي.

وأصدرت وزارة الصحة بيانا منذ قليل، تزامنا مع الاستجواب، أعلنت فيه تطوير مستشفى بولاق الدكرور العام بمبلغ 150 مليون جنيه ضمن خطة الوزارة 2019/2020 لتطوير ورفع كفاءة المنشآت الطبية بكافة محافظات الجمهورية. للمزيد اضعط هنا