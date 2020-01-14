كتب- أحمد علي:

استعرض النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية، خلال الجلسة العامة، فيديو مصور للمخالفات الموجودة في مستشفى بولاق الدكرور.

وتضمنت مقاطع الفيديو التي عرضها النائب، اوجود أعداد كبيرة للكلاب التي تجولت بساحة المستشفى، وانتشار عدد من أكوام النفايات التي وصفها النائب بالنفايات الخطرة.

وأصدرت وزارة الصحة بيانا منذ قليل، تزامنا مع الاستجواب، أعلنت فيه تطوير مستشفى بولاق الدكرور العام بمبلغ 150 مليون جنيه ضمن خطة الوزارة 2019/2020 لتطوير ورفع كفاءة المنشآت الطبية بكافة محافظات الجمهورية. للمزيد اضعط هنا

وبدأ الحسيني، حديثه خلال الاستجواب بآية من القرآن الكريم: "يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله"، مشيرا إلى أن "أسانسيرات" المستشفى معطلة ما يمثل صعوبة كبيرة في تنقل المرضى داخل المستشفى فضلا عن عدم وجود أطباء للرعايا الحرجة.

وحدد الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، آلية استجواب البرلمان لوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، للتعرف عليها اضغط هنا

وأشار إلى أنه خاطب وزيرة الصحة، أكثر من مرة لحل المشكلات التي تواجه المواطنين المرضى، ولكن الوزيرة لم ترد، وتم مخاطبتها عدة مرات من خلال مكتب رئيس البرلمان ورئيس الوزراء، ولكن لم ترد أيضا.

وأضاف: مجرد ما تم معرفة الوزيرة بالاستجواب، رصدت 150 مليون جنيه، رغم أننا قبل ذلك انتظرنا لمدة 4 سنوات لصرف 2 مليون جنيه.