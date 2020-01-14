إغماء وانهيار.. مايا مرسي تبكي في جنازة نجلها بمسجد السيدة نفيسة

كتب - محمود مصطفى:

- تصوير- هاني رجب:

شيعت، ظهر الثلاثاء، جنازة أمين تامر موسي، نجل الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومى للمرأة، من مسجد السيدة نفيسة إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة.

وشهدت الجنازة حضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور أحمد عواض، رئيس هيئة قصور الثقافة، واللواء حمدي بدين، رئيس الشركة الوطنية للثروة السمكية، والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن السابقة، والمهندس هشام عرفات، وزير النقل السابق، والدكتورة سحر نصر، وزير الاستثمار السابق، والفنان هاني سلامة، وبعض أعضاء المجلس القومي للمرأة بالقاهرة والمحافظات والحركات النسائية وعدد من أعضاء مجلس النواب.

وطالبت الكاتبة الصحفية نشوى الحوفي عضو المجلس القومي للمرأة، الإعلاميين بالترفق بحالة الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، لأنها لم تتحمل صدمة وفاة نجلها، وأصيبت بالأنهيار وتعرضت للإغماء أثناء خروج الجنازة من مسجد السيدة نفيسة، ظهر اليوم الثلاثاء.

ودعت نشوى الحوفي في تصريحات لمصراوي، المولى عز وجل أن يتغمد نجل الدكتورة مايا مرسي بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

ولم تتمالك مايا نفسها، ما اضطر بعض الحضور إلى حملها وإخراجها من المسجد.

كان المجلس القومي للمرأة، نعى أمين تامر موسى، ١٦ عاما، نجل الدكتورة مايا مرسي، على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك": "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره استرد الله وديعته، إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله- تعالى- أمين تامر موسي، نجل الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، والذي وافته المنية مساء أمس".

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