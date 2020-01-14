صور- وصول جثمان نجل مايا مرسي إلى مسجد السيدة نفيسة

كتب- محمد سامي:

تصوير- هاني رجب:

وصل منذ قليل جثمان أمين تامر موسي، نجل الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة، إلى مسجد السيدة نفيسة لتشييع جثمانه إلى مثواه الأخير.

ونعى المجلس القومى للمرأة وفاة أمين تامر موسى، ١٦ عاما، نجل الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومى للمرأة

وقال المجلس على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره استرد الله وديعته وإنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمه الله تعالى أمين تامر موسي، نجل الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، والذي وافته المنيه مساء أمس.​

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