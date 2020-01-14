​مساعد وزير التنمية المحلية: نستجيب لشكاوى القمامة "فورا"

كتب- محمد عاطف:

أكد الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية للعلوم والمعرفة، ننشيء حاليا 26 خلية دفن صحي آمن وفق أحدث المعايير العالمية بالتعاون مع وزارة البيئة والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع، وسوف ينتهي إنشائهم بالكامل نهاية شهر يونيو القادم.

وقال قاسم خلال لقائه اليوم ببرنامج "صباح الورد": إننا نستهدف ألا تتجاوز نسبة المرفوض النهائي من المخلفات أكثر من 20% وحتى يتم ذلك لابد من توعية مجتمعية كبيرة، مع تفعيل القانون الجديد للمخلفات، حتى نقضي على تراكمات القمامة التي نعاني منها الآن في عدد من المحافظات.

وأضاف قاسم أن "معدل الاستجابة للشكاوى التي ترد لمبادرة (صوتك مسموع) نسبية ماعدا مشكلة القمامة فإن الاستجابة لها تكون فورية، أما الإشغالات فتكون الاستجابة لها في أقل من 48 ساعة، أما مخلفات البناء فأقل من 72 ساعة".