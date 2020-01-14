برلمانية: الاقتصاد غير الرسمي يدعم تنامي الأنشطة المالية الإجرامية

كتبت- ميرا إبراهيم:

قالت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، إن هناك تحذيرات من تداعيات مخاطر "الاقتصاد غير الرسمي" في استمرار وتفاقم ظاهرة التطرف والإرهاب، مطالبة بضرورة مناقشة مشروع القانون المقدم منها في شأن تنظيم عمل الاقتصاد غير الرسمي وفرض رقابة الدولة عليه.

ولفتت في بيان لها، إلى أن الاقتصاد غير الرسمي في مصر يمثل 40% من حجم الاقتصاد المصري، وله العديد من المخاطر على صعيد المؤشرات الاقتصادية الكلية أو الجزئية، وأيضا في دعم الأنشطة الإجرامية المالية والجنائية والإرهابية.

وأوضحت أن "مصادر الاقتصاد غير الرسمي تعمل على توفير بيئة مالية لمثل تلك الأنشطة، حيث تسهل عمليات تدفق الأموال وتهريبها بعيدًا عن الرقابة الرسمية".

وأشارت إلى وجود دراسات أكدت دور الاقتصاد غير الرسمي في الجريمة المالية، ويفتح بابًا لانتشار العملات الافتراضية التي تسعى العديد من الجماعات المتطرفة إلى توظيفها مؤخرًا كمصدر لتمويل أنشطتها الإرهابية.​