والي: تصديق السيسي على قانون التصالح ينقذ ثروة عقارية بمليارات الجنيهات

كتب- أحمد علي:

أكد المهندس علاء والي، عضو مجلس النواب، رئيس لجنة الإسكان السابق بالبرلمان أن "تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على تعديل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها إنجاز كبير لصالح المواطن وتأكيد على مدى حرص الرئيس على المصلحة العامة للمواطنين والتسهيل عليهم لكي يقننوا أوضاعهم بكل سهولة ويسر".

وأضاف والي، في تصريحات صحفية، أن "هذا الأمر ذو أهمية لقطاع كبير من المواطنين الذين يترقبون صدور هذه التعديلات لأهميتها القصوى بالنسبة لهم في استقرار أوضاعهم".

وطالب والي، بسرعة صدور اللائحة التنفيذية لتعديلات مشروع القانون، مشددا على أن تتضمن اللائحة تسهيلات تشجع المواطنين على التصالح وإزالة أي معوقات قد تواجههم على أرض الواقع؛ لأن إنهاء إجراءات تقنين الأوضاع مع المواطنين بكل سهولة تعود بالنفع على المواطن والدولة وينعكس ذلك في إنهاء مشروعات البنية التحتية التي تحتاج إلى تمويل لاستكمالها.

وأضاف والي أنه بعد أن تضمنت التعديلات فتح المجال أمام المواطنين للحصول على تقرير السلامة الإنشائية من أماكن عدة دون قصرها على أحد، حيث اشتمل نص التعديل على أن يحرر طلب التصالح بتقدير تقرير هندسي من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين أو المراكز البحثية أو كليات الهندسة أو من مهندس استشارى معتمد من النقابة.

وقال والي إن "قانون التصالح سوف ينقذ ثروة عقارية مهدرة بمليارات الجنيهات، وإعادة رسم خريطة القطاع العقارى فى مصر وفتح صفحة جديدة مع المواطنين، وتحويل شريحة كبيرة من العقارات المخالفة إلى وحدات سكنية مقننة قانونا".

وطالب عضو مجلس النواب بسرعة صدور اللائحة التنفيذية لمشروع القانون لبدء خطوة جديدة في التصالح مع المواطنين بكل سهولة ويسر وعدم تحميلهم أية أعباء.