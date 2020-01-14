بالصور.. مسئولة البرامج الثقافية باليونسكو تزور متحف الحضارة

كتب- محمد عاطف:

استقبل المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط، أمس الإثنين، أكاتسوكي تاكاهاشي مسئولة البرامج الثقافية بمكتب اليونسكو بالقاهرة والوفد المرافق لها. وكان الدكتور أحمد الشربينى المشرف العام لمتحف الحضارة، وفيروز فكرى المشرف على إدارة التعاون الدولى بالمتحف في استقبالهم.

وأوضح الشربيني أن هذه هي الزيارة الأولى للسيدة تاكاهاشي للمتحف القومي للحضارة المصرية، والتي حرصت على زيارته فور توليها مهام منصبها الجديد بالقاهرة، مشيرا إلى أن الزيارة تضمنت جولة شاملة لجميع قاعات المتحف، وأقسامه المختلفة والتعرف على الانشطة التي ينظمها المتحف بصورة مستمرة.

وأضاف الشربيني: "لقد حرصت خلال اللقاء على الاجتماع مع تاكاهاشي والوفد المرافق لها لبحث الاستعدادات والتجهيزات التى يتخذها المتحف لافتتاحه في الوقت المحدد له، ومناقشة فرص تعزيز التعاون المشترك مع منظمة اليونسكو لتطوير العمل والنهوض بالمتحف، حيث تم بحث كيفية استخدام تكنولوجيا المعلومات فى المتاحف، وإمكانية إقامة دورات تدريبية متخصصة للعاملين بالمتحف لرفع مستوى كفاءتهم، وتنظيم ورش عمل تثقيفية لمكافحة الاتجار بالآثار، وتعزيز الفرص في المشاركة في مؤتمرات وأنشطة اليونسكو".

وفي نهاية الزيارة أعربت تاكاهاشي عن اهتمام منظمة اليونسكو بهذا الصرح الهام والتي تدعمه منذ وضع حجر الأساس في عام 2002، واعجابها الشديد بما تم إنجازه من أعمال في المتحف الذي يعد إنجازا هاما بما سيضمه من مقتنيات اثرية هامة تعرف الحضارة المصرية بمختلف مراحلها.

وأهدت تاكاهاشي، المتحف كتاب من إصدارات اليونسكو عن حماية التراث غير المادي بمناسبة الأنشطة الثقافية المتنوعة التى يقدمها إلى جانب دوره المتميز في خدمة المجتمع المحلى والدولي.