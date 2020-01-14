امتحان سهل.. الفلسفة ترسم البسمة على وجوه طلاب "ثانية ثانوي"

كتب- أسامة علي:

أدى طلاب الصف الثاني الثانوي شعبة أدبي، اليوم الثلاثاء، امتحان الفلسفة والمنطق في الفترة الصباحية بإجمالي 587 ألف و108

طالب وطالبة .

ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي الامتحانات ورقيا بنظام الكتاب المفتوح "الأوبن بوك" المطبق بنظام التقويم الجديد الذي يعتمد

على قياس الفهم والاستيعاب وليس الحفظ والتلقين.

وأبدى طلاب ثانية ثانوي (شعبة أدبي)، سعادتهم من سهولة امتحان مادة الفلسفة والمنطق، واستطاع الامتحان رسم الفرحة على وجوه

الطلاب.

يقول الطالب محمد علاء، كان الامتحان كان سهلا ومباشرا وعبارة عن ٣٠ سؤال اختيار وجميع الأسئلة سهلة.

بينما يؤكد الطالب أحمد أشرف، أن "الامتحان كان نموذجين مختلفين النموذج الأول كان سهل للغاية والثاني أصعب شوية، ولكن في

النهاية الامتحان كان سهل".

كما أبدى الطالب محمود محسن، سعادته بالامتحان قائلا: "أول مرة نشوف امتحان سهل من أول ما بدأنا امتحانات، أحسن من

امتحاني العربي والانجليزي".