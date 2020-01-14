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مجلس الوزراء يوافق علي إنشاء البورصة السلعية المصرية

11:41 ص الثلاثاء 14 يناير 2020
مجلس الوزراء يوافق علي إنشاء البورصة السلعية المصرية

الدكتور مصطفى مدبولى

كتب- محمد سامي:

وافق مجلس الوزراء على الترخيص لكل من البورصة المصرية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، والهيئة العامة للسلع التموينية بتأسيس شركة مساهمة باسم (البورصة المصرية للسلع)، يكون غرضها إنشاء سوق منظم لتداول بعض السلع الحاضرة القابلة للتخزين، وفقاً لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.

وقال المجلس في بيان رسمي، إن إنشاء بورصة سلعية، يأتى في إطار تهيئة سوق منظم لتداول السلع القابلة للتخزين؛ وأن يكون جاذباً لشريحة أكبر من التجار والمستثمرين على التعامل عليها، الأمر الذي من شأنه إيجاد سوق ينافس البورصات الإقليمية والعالمية، ووضع مصر على الخريطة العالمية لتداول السلع من خلال البورصة المُزمع إنشاؤها، استغلالاً لموقعها الاستراتيجي والمساهمة في جذب رؤوس الأموال الأجنبية، وزيادة قدرة الدولة على تخطيط احتياجاتها من السلع الأساسية التي قد تكون متداولة في السوق.​

مجلس الوزراء البورصة السلعية المصرية تنمية التجارة الداخلية الهيئة العامة للسلع التموينية

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