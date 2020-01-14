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وزير الزراعة يعلن إطلاق منظومة كارت الفلاح في محافظتي أسيوط وسوهاج الأحد المقبل

11:31 ص الثلاثاء 14 يناير 2020
وزير الزراعة يعلن إطلاق منظومة كارت الفلاح في محافظتي أسيوط وسوهاج الأحد المقبل

السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

كتب- محمد سامي:

أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي اليوم الثلاثاء، أنه سيتم الأحد المقبل إطلاق منظومة كارت الفلاح في محافظتي أسيوط وسوهاج، مشيراً إلى أن محافظتي الشرقية والبحيرة سيتم الإنتهاء من استكمال الترتيبات الخاصة بإطلاق المنظومة بهما خلال الأسبوع الأول من فبراير 2020، على أن يتم تحديد تاريخ الإطلاق عقب ذلك، موضحاً أنه سبق إطلاق كارت الفلاح في محافظتي بورسعيد والغربية.​

السيد القصير كارت الفلاح أسيوط سوهاج

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