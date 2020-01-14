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عزل 17 راكبا بمطار القاهرة بسبب شهادات الحمى الصفراء

10:30 ص الثلاثاء 14 يناير 2020
عزل 17 راكبا بمطار القاهرة بسبب شهادات الحمى الصفراء

مطار القاهرة الدولي

كتب - محمد عبيد:
عزلت سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، الثلاثاء، 17 راكبا من جنسيات مختلفة فور وصولهم من السودان على عدة رحلات طيران بدون حملهم شهادات التطعيم ضد الحمى الصفراء.

وذكرت مصادر مطلعة، أنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرات القادمة من الخرطوم فوجئ أطباء الحجر الصحي بعدم حمل 17 راكبا لشهادات التطعيم ضد العدوى وجنسياتهم مصري وأمريكي وسوداني وسعودي وهولندي وبريطاني من أعمار مختلفة.

وأمر الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، بعزل الركاب بمستشفى حميات العباسية للتأكد من خلوهم من العدوى، وتم نقلهم تحت إشراف محمود غنيم مشرف إسعاف المطار إلى مستشفى الحميات بعدة سيارات إسعاف من المطار.

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