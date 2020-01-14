وفاة نجل مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة

نشرت الصفحة الرسمية للمجلس القومي للمرأة، على "فيس بوك"، نعيًا لـ"أمين تامر" نجل الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس، وستقام صلاة الجنازة ظهر اليوم الثلاثاء بمسجد السيدة نفيسة.

وقال النعي: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره استرد الله وديعته وإنا لله وإنا إليه راجعون.. توفى إلى رحمة الله تعالى أمين تامر، نجل الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة، والذى وافته المنيه مساء أمس وستقام صلاه الجنازة اليوم الثلاثاء عقب صلاة الظهر بمسجد السيدة نفيسة".

وأضاف: "وتتقدم جميع عضوات وأعضاء المجلس وأمانته العامة ولجانة وفروعه بالمحافظات بخالص التعازى والمواساة للدكتورة مايا مرسي".