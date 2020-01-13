"رسوم النظافة وغاز المصانع".. ماذا حدث في البرلمان اليوم؟

كتب- ميرا إبراهيم:

شهد مجلس النواب، في جلسته اليوم، حضور عدد من الوزراء اليوم متحدثين بعدد من التصريحات بشأن دعم الطاقة للمصانع واليات التعامل الجديد من قبل وزارة الكهرباء مع فواتير المواطنين.

إلى هذا شدد رئيس البرلمان علي عبد العال على ضرورة حضور النواب غدا للتصويت على مد حالة الطواريء، مع عودة انتقاد غياب الحكومة.

ويرصد "مصراوي" في هذا التقرير ما حدث بالبرلمان اليوم:

عبدالعال: البرلمان يصوت على مد حالة الطوارئ غدا

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن البرلمان يصوت غدا الثلاثاء، على تجديد حالة الطوارئ في البلاد، مطالبا النواب بضروة المشاركة في تلك الجلسة.

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عبدالعال: أين وزير قطاع الأعمال؟

وجه الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، سؤالا لوزير الشئون النيابية، قائلا: أين وزير قطاع الأعمال؟ جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النوب المخصصة لمناقشة عدد من الاتفاقيات.

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عبدالعال: لن يتم تصفية شركات قطاع الأعمال أو بيع الأراضي التابعة لها

شدد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إنه لايوجد أي نية للدولة لتصفية شركات قطاع الأعمال، ولكن هناك خطط لتطويرها والعمل على النهوض بها.

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عبدالعال ينتقد غياب الوزراء عن المشاركة في الجلسات

جدد الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، انتقاده للحكومة بسبب تغيب وزير قطاع الأعمال، عن الجلسة العامة المخصصة لمناقشة، قرض لصالح تطوير شركات قطاع الأعمال.

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البرلمان يأذن لـ"المالية" بضمان "القابضة للنسيج" في قرض بـ540 مليون يورو

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مجموع مواد مشروع قانون بشأن الإذن لوزير المالية في ضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، لدى مؤسستي سيرى السويسرية (SERY) وساس (SACE) الإيطالية فيما تحصل عليه من تمويل.

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البرلمان يوافق على منحة مشروع تعزيز المنظومة البيئية لريادة الأعمال

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على قرار رئيس الجمهورية رقم 642 لسنة 2019، بشأن الموافقة على خطاب اتفاق بين حكومة مصر العربية، ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولى وصندوق المساعدة الفنية للدولة متوسطة الدخل التابع لبنك التنمية الأفريقي، بشأن منحة مشروع تعزيز المنظومة البيئية، لريادة الأعمال بمبلغ 550 ألف دولار أمريكي.

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البرلمان يوافق على قانون الزراعة العضوية في مجموعه

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة على مشروع قانون الزراعة العضوية المقدم من الحكومة، المعروف بـ"الثورة الخضراء" في مجموعه على أن يتم التصويت النهائي على القانون في وقت لاحق.

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وزير الكهرباء: تغيير جميع العدادات إلى مسبوقة الدفع خلال 5 سنوات

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن هناك 4 ملايين عداد كهربائي على مستوي الجمهورية يتم تسجيل قراءتها في ضوء برنامج القراءات الموحد، ومن المستهدف أن يتم تعميم البرنامج خلال العام الحالي 2020.

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هل رفع الدعم عن فواتير الكهرباء يعني إلغاء الشرائح؟.. محمد شاكر يرد

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن رفع الدعم عن الكهرباء لا يعني الإلغاء الكامل لجميع شرائح المستهلكين، حيث سيبقى في شكل "دعم تبادلي" بين كثيفي الاستهلاك وقليلي الاستهلاك، ليستمر دعم محدود الدخل.

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وزير الكهرباء: إلغاء تحصيل رسوم النظافة على الفواتير في هذا الموعد

كشف الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن شهر يونيو من العام الحالي سيشهد خروج آخر فاتورة كهرباء للمواطنين بها رسوم نظافة مسجلة.

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"طاقة النواب" تشيد بتوصيل العدادات الكودية للمناطق العشوائية

أشاد نواب لجنة الطاقة بما أعلن عنه محمد شاكر وزير الكهرباء، حول إبداء مجلس الوزراء موافقة مبدئية على إعادة توصيل العدادات الكودية للمناطق العشوائية، لافتًا إلى أنه سيتم تغيير جميع الممارسات لعدادات كودية وفقا لقواعد تنظيمية يتم وضعها حاليًا.

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أزمة الورق تثير المناقشات بصناعة النواب.. ووزير المالية يتعهد بالحلول من أجل الأفضل

شهدت لجنة الصناعة، بمجلس النواب، جلسة استماع بشأن صناعة الورق كصناعة محلية إستراتيجية لإنتاج الورق اللازم لطباعة الكتاب المدرسي المستخدم في العملية التعليمية وما تتعرض له من أزمات فيما يخص ارتفاع أسعار الطاقة خاصة الغاز الطبيعي والضرائب والجمارك وغزو الأوراق المستوردة غير المطابقة للمواصفات للسوق المحلية، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، للتفاصيل اضغط هنا..

وزير المالية: سيتم رفع الضريبة العقارية على المصانع

طالب النائب محمد السلاب، وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، بإلغاء الضريبة العقارية على المنشآت الصناعية، قائلا: "نشعر ببارقة أمل رهيبة تجاه الصناعة، ووزير المالية أبهرني بقراره اليوم بشأن عجينة الورق المستوردة، ومنذ 10 أيام بدأ وزير البترول في عقد جلسات مع المصنعين وكذلك وزيرة التجارة والصناعة، وهناك حالة من الانسجام، لكن نأمل أن يتم إلغاء الضريبة العقارية على المصانع". للمزيد اضغط هنا..

وزير المالية: نعمل على إلغاء ضريبة القيمة المضافة على مواد ومُدخلات إنتاج الورق

أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الحكومة ستتقدم بمشروع قانون لتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة يتضمن إلغاء الضريبة على القيمة المضافة التي يتم فرضها على المواد الخام ومُدخلات الإنتاج المستوردة من الخارج لتحسين جودة الورق محلي الصنع وتدخل في صناعته (عجينة الورق المستورد)، للمزيد اضغط هنا..

وزير المالية: ندرس تخفيض أسعار الطاقة للمصانع

تعهد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بدراسة تخفيض أسعار الطاقة وخاصة الكهرباء والغاز الطبيعي للمصانع، قائلا: "ملف تكلفة الطاقة للمصانع على طاولة اجتماعات القيادة السياسية مع الحكومة، والرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن هذه هي مرحلة الصناعة، وهناك تكليف واضح من الرئيس للحكومة بالاهتمام والنهوض بهذ القطاع".

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"صحة النواب" تقر "رعاية المريض النفسي" نهائيا

وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بشكل نهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم ٧١ لسنة 2009، تمهيدا لإعداد تقريرها بشأنه لإرساله إلى مكتب المجلس برئاسة الدكتور علي عبد العال، ولإدراجه في جدول أعمال الجلسة العامة الفترة القادمة لمناقشته وإقراره.

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البرلمان يهاجم اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة.. ووزير الشباب يرد

هاجم أعضاء لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اللجنة الخماسية المعينة لإدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم.

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"زراعة النواب" تلزم الحكومة بالانتهاء من لائحة صندوق التكافل خلال شهرين

ألزمت لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، الحكومة بالانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية للقانون رقم 126 لسنة 2014 بإنشاء صندوق التكافل الزراعي، وتشكيل مجالس الإدارة الخاصة بالصندوق، وذلك خلال شهرين من الآن.

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"زراعة النواب" توصي بتعديل قانون التعاونيات الزراعية

أوصت لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، بسرعة إعداد قانون جديد للتعاونيات الزراعية بما يسمح للتعاونيات إنشاء شركات ومشاركة القطاع الخاص بهدف توفير المستلزمات الزراعية والآلات والمعدات الزراعية بالإضافة إلى تسويق المحاصيل التي يزرعها الفلاح.

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زراعة البرلمان ترجئ تعديل قانون الري لحين مناقشة القانون الجديد

أرجأت لجنة الزراعة تعديل المادة رقم 38 من القانون رقم 12 لسنة 1984 بإصدار قانون الري، وذلك لحين مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن قانون الري والذى انتهت من مناقشته لجنة الزراعة واحالته لمكتب المجلس تمهيدا لمناقشته وإقراره.

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قوى النواب توصي بتفعيل التدريب التحويلي للعاملين بالدولة

أوصت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالى المراغي، رئيس اللجنة، الحكومة بتفعيل التدريب التحويلي للعاملين بالدولة حتى يتم الاستعانة بالموظفين في الجهاز الإداري للدولة، لسد العجز في العمالة فى بعض الجهات والمصالح الحكومية، خاصة أن هناك جهات يكون فيها فائض في العمالة، وجهات أخرى لديها عجز، وفي حالة نقل وندب عاملين من الجهات التي لديها فائض في الجهات التي تعاني من العجز، سيساعد ذلك في حل هذه الإشكالية، للمزيد اضغط هنا..