مساعد وزير الخارجية ورئيسة "قومي المرأة" يلتقيان أمين عام "التعاون الإسلامي"

كتبت- نور العمروسي:

التقى السفير د.أحمد إيهاب جمال الدين، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية والدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة بيوسف بن أحمد العثيمين أمين عام منظمة التعاون الإسلامي بمقر المنظمة في جدة.

جاء ذلك على هامش أعمال الاجتماع الثاني لمجموعة العمل مفتوحة العضوية لدراسة اللائحة الداخلية لمنظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي.

شهد الاجتماع بحث مسألة الدخول الوشيك للنظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة التابعة حيز النفاذ، واستعدادات مصر لاستضافة المنظمة الجديدة التي سيكون مقرها بالقاهرة، وكذلك جهود التنسيق ما بين مصر ومنظمة التعاون الإسلامي لإستضافة مصر للدورة الثامنة لمؤتمر وزراء المرأة بمنظمة التعاون الإسلامي خلال الربع الأخير من العام الجاري.

أكد "العثيمين"، الأهمية الكبيرة التي يوليها لمنظمة تنمية المرأة ودخولها حيز النفاذ في أقرب وقت ممكن وبدء عملها في القريب العاجل، موضحاً أن تلك المنظمة ليست مهمة لمصر والعالم الإسلامي فحسب وإنما للعالم أجمع، حيث ستساهم في تصحيح صورة وضع المرأة فى العالم الاسلامى كما ستعطى دفعة كبيرة للعمل المنسق لدفع اجندة تمكين المرأة على صعيد الدول الإسلامية وفقا لمنظور وخصوصيات البلاد الإسلامية.

من جانبه، أكد مساعد وزير الخارجية أن موضوعات المرأة تمثل أولوية متقدمة فى مصر، وأنها تحظى بدعم ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي الذى أعطى توجيهات للارتقاء بأوضاع المرأة وتمكينها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا لتكون شريكا فى بناء وتطوير المجتمع ووقايته من التطرف، مضيفا أن المرأة المصرية حققت طفرة فى مشاركتها فى كافة مناحى الحياة فى مصر، كما انها لعبت دورا هاما فى حماية الدولة الوطنية فى 30 يونيو 2013 ونقل جمال الدين لأمين عام منظمة التعاون الإسلامى شكر وتقدير سامح شكرى وزير الخارجية على دعمه جهود إنشاء منظمة تنمية المرأة والإسراع بانطلاق نشاطها فى الأشهر القليلة المقبلة.

كما أحاط مساعد وزير الخارجية والدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة الأمين العام بما تقوم به مصر من جهود تحضيرية مالية وإدارية وموضوعية فى هذا الخصوص، بما فى ذلك اتصالا بتوفير مقر مناسب للمنظمة الجديدة بالقاهرة. وأطلع جمال الدين ومرسي الأمين العام أيضا على استعدادات مصر لإستضافة الدورة الثامنة لمؤتمر وزراء المرأة بمنظمة التعاون الإسلامي التى ستعقد فى القاهرة فى الربع الأخير من العام الجاري، واستعرضا التنسيق الجارى بين الجانب المصرى والأمانة العامة اتصالا باعداد جدول أعمال الدورة والوثائق والترتيبات اللوجيستية المرتبطة بها.

يذكر أن مجلس وزراء الخارجية لدول منظمة التعاون الإسلامي كان قد قرر في دورته السابعة والثلاثين المنعقدة في دوشانبي، جمهورية طاجيكستان، في عام 2010 إضفاء الطابع المؤسسي على جهود منظمة التعاون الإسلامي في تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، من خلال اعتماد النظام الأساسي لـ "منظمة تنمية المرأة" ودعا الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى الإنضمام إلى المنظمة المذكورة والمشاركة في مسعى التعاون المشترك من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في العالم الإسلامي​.